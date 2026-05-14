Отдых в Турции подорожал на 30 процентов

Алина Черненко
СюжетВыборы в Турции

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Отдых в Турции в мае 2026 года подорожал на 30 процентов, однако он все еще обходится дешевле, чем поездки на российские курорты. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, рост цен связан с высокой инфляцией в этой стране: за последний год там подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и услуги. Но, по словам турэксперта Михаила Абасова, на спрос это почти не влияет. Более того, из-за нестабильности в ряде других направлений многие туристы выбирают именно Турцию с ее безвизовым режимом, транспортной доступностью и большим выбором форматов отдыха.

Как пишет источник, зарубежные поездки уже занимают более половины всех летних бронирований россиян. По сравнению с 2025 годом интерес соотечественников к Турции вырос в 2,5 раза. Они все чаще оформляют туры заранее, чтобы купить их по более привлекательной цене.

В 2025 году курортную страну посетили почти 6,9 миллиона россиян — она заняла первое место среди зарубежных направлений. А за первые два месяца 2026-го в Турции побывали 392 тысячи путешественников из России, что на 5,5 процента больше аналогичного периода 2025-го.

Сами цены во многом подталкивают россиян к отдыху за границей, сообщает издание. Так, недельный тур в турецкую Анталью с проживанием в четырехзвездочном отеле в формате «все включено» обойдется для семьи из трех человек примерно в 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи стоит дороже — около 153 тысяч рублей. А на крымском курорте Евпатория проживание в отеле того же уровня стоит примерно 133 тысячи рублей. Однако еще около 40 тысяч рублей придется потратить на билеты на поезд. К тому же дорога до города занимает почти полтора дня.

Ранее турэксперт Майя Котляр сравнила цены на отдых в Сочи и Турции фразой «мне стало дурно». Она пояснила, что поездка в Бодрум с шикарными отелями all inclusive и высоким уровнем сервиса обойдется дешевле отдыха на российском курорте.

