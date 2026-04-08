13:01, 8 апреля 2026Путешествия

Турэксперт сравнила цены на отдых в Сочи и Турции фразой «мне стало дурно»

Турэксперт Котляр сравнила цены в Сочи и Турции фразой «мне стало дурно»
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр сравнила цены на отдых в Сочи и Турции. Наблюдениями она поделилась в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Турэксперт рассказала, что недавно ее менеджеры посчитали туристам, сколько будет стоить отпуск в отелях Сочи. «Посчитали и новые объекты, и уже устоявшиеся, сильные. Названия не даю — партнерство и конфиденциальность. Хотя вы сами все легко можете пробить. И знаете, мне стало… дурно», — такими фразами описала цены на российском курорте Котляр.

Где недорого отдохнуть на море в России летом 2026 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2026 года:лучшие курорты, цены, как добраться
19 февраля 2026
Она пояснила, что отдых в турецком Бодруме с шикарными отелями all inclusive, высоким уровнем сервиса, хорошей инфраструктурой, белоснежными насыпными пляжами, шоколадными фонтанами для детей и дорогим шампанским в любое время суток обойдется на семью в 10-15 тысяч евро (примерно от 910 тысяч до 1,3 миллиона рублей) на 10-14 дней.

«Сочи. Даже у меня выпали глаза. Те же деньги. А иногда — выше, 15-20 тысяч евро (от 1,3 до 1,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — поразилась Котляр, добавив, что в эту цену включены только завтраки.

Ранее стало известно, что отдых в пятизвездочном спа-отеле Сочи обошелся гостю по цене автомобиля. В тур при этом были включены только завтраки.

