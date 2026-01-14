Отдых в пятизвездочном спа-отеле Сочи обошелся гостю по цене автомобиля

В 2025 году недельный отдых обошелся гостю спа-отеля Сочи в 1,3 миллиона рублей

Эксперты сервиса «Отелло» раскрыли стоимость самых дорогих бронирований в российских отелях в 2025 году. Их исследование есть в распоряжение «Ленты.ру».

На первом месте оказался недельный отдых в пятизвездочном спа-отеле Сочи с завтраком, который обошелся гостю в 1,3 миллиона рублей. По данным сервиса для покупки автомобилей Auto.ru, за такую цену можно купить внедорожник Livan X3 Pro или универсал Lada Iskra SW.

На втором месте — пятидневное размещение четырех человек в курортном комплексе на федеральной территории «Сириус» за 1,2 миллиона рублей, а на третьем — десятидневный отдых пяти туристов в загородном отеле поселка Кирьявалахти, Карелия, за 1 миллион рублей.

Уточняется, что исследование было подготовлено на основе обезличенных данных сервиса по бронированиям за 2025 год. В нем учитывалась только статистика по прожитым бронированиям.

Ранее сообщалось, что отдых россиян на горнолыжном курорте Европы обошелся им почти в 1,5 миллиона рублей. Двое соотечественников жили пять дней в отеле Куршевеля.

