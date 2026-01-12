Россияне отдохнули на горнолыжном курорте Европы по цене нового автомобиля

Двое россиян отдали за отдых в отеле Куршевеля 1,4 миллиона рублей

Россияне отдохнули в пятизвездочном отеле на горнолыжном курорте Европы по цене нового автомобиля — за отдых в начале января они отдали почти полтора миллиона рублей. Рейтинг самых дорогих бронирований гостиниц за период зимних каникул составили аналитики сервиса OneTwoTrip, их исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, двое путешественников из России за пять дней отдали гостинице Куршевеля 1,4 миллиона рублей. При этом в бронирование входили только завтраки. По данным сервиса для покупки автомобилей Auto.ru, за такую сумму можно купить внедорожник Livan X6 Pro 2023 года выпуска. Столько же стоят новый TENET T4 2025 года и Lada (ВАЗ) Iskra или Vesta.

Компания из четырех человек заняла вторую строчку рейтинга дорогостоящих бронирований. За 10 дней в Сингапуре в люксовом отеле они заплатили 1,1 миллиона рублей. Третью позицию заняло путешествие в Швейцарию. Двое россиян остановились на горнолыжном курорте «Ароза», за шесть ночей они отдали 951,3 тысячи рублей.

Лидером российского отдыха по стоимости стали каникулы в Эсто-Садок. Пять дней в престижной гостинице для четверых жителей России, включая ребенка, стоили 646,5 тысячи рублей. Семья из трех россиян за недельный отпуск в Архызе заплатила 490 тысяч рублей, а семидневные каникулы в Москве обошлись группе из девяти человек в 345 тысяч рублей.

Ранее за осенний отдых в Дубае россияне заплатили 4,6 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрести Volkswagen Tharu или Toyota Camry IX.