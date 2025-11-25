Россияне отдохнули осенью в Дубае по цене нового автомобиля

Четверо россиян отдали за отдых в пятизвездочном отеле Дубая 4,6 миллиона рублей

Четверо россиян отдохнули в пятизвездочном отеле Дубая в ноябре по цене нового автомобиля — за отдых они отдали несколько миллионов рублей. Рейтинг самых дорогих бронирований гостиниц осенью 2025 года составили аналитики сервиса OneTwoTrip, их исследовании появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что трое взрослых и один ребенок провели на курорте ОАЭ 12 дней и отдали за отдых 4,6 миллиона рублей, в стоимость также входили завтраки. По данным сервиса для покупки автомобилей Auto.ru, за такую сумму можно купить Volkswagen Tharu 2023 года выпуска. Столько же стоит Toyota Camry IX (XV80) China Market 2024 года комплектации Sport.

Второе место в списке самых престижных каникул занял отпуск россиян на Мальдивах. Семья с ребенком остановилась на 12 дней в гостинице с пятью звездами и двухразовым питанием на острове Манду в атолле Алиф-Дхаал. За путешествие они отдали 1,8 миллиона рублей. Внушительную сумму в 1,5 миллиона потратила и семья из трех человек, включая ребенка, которая две недели отдыхала на Маврикии. Туристы проживали в районе пляжа Бель-Мар в пятизвездочном курортном отеле, в стоимость проживания входили только завтраки.

Также в топ-5 дорогих осенних отпусков попали Испания и ЮАР. В Мадриде семья из двух взрослых и одного ребенка за 15 дней заплатила 1,3 миллиона. А в Кейптауне двое россиян отдыхали четыре дня за 948 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали самую востребованную страну для отдыха осенью. Рекорды поездок 2025 года побила страна в Закавказье.

