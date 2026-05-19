Россия
11:35, 19 мая 2026

В России раскрыли цель ядерных учений

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Цель любых учений — это совершенствование боевой подготовки вооруженных сил, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о начавшихся учениях по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Цель — это поднятие уровня подготовки. Необходимо посмотреть на это, исходя из реалий совершенствования тактики, стратегии боевых действий», — раскрыл Колесник.

При этом депутат отметил, что одна из составляющих учений — это демонстрация врагам России силы оружия.

«А сейчас слишком много агрессивных заявлений со стороны коллективного Запада в отношении России. Эти учения покажут им, что с ними может быть в случае агрессивных боевых действий в сторону нашей страны. Я думаю, результаты этих учений частично будут опубликованы, чтобы Запад понимал, чем закончится агрессия против России», — заключил парламентарий.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах России стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как рассказали в ведомстве, учения пройдут с 19 по 21 мая.

В них принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В мероприятиях задействованы 64 тысячи военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.

