Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 19 мая 2026Мир

Пекин украсили российскими флагами в преддверии визита Путина

Пекин украсили российскими и китайскими флагами в преддверии визита Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

Пекин украсили российскими и китайскими флагами в преддверии визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство поделилось кадрами из китайской столицы, на которых видно флаги России и КНР, установленные вдоль дороги.

19 мая российский лидер отправится с официальным визитом в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что поездка Путина приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду российского президента в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Раскрыт заработок Шуры за выступление в день рождения

    Названы повлиявшие на распад СССР факторы

    Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok