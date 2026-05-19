Пекин украсили российскими флагами в преддверии визита Путина

Пекин украсили российскими и китайскими флагами в преддверии визита Путина

Пекин украсили российскими и китайскими флагами в преддверии визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство поделилось кадрами из китайской столицы, на которых видно флаги России и КНР, установленные вдоль дороги.

19 мая российский лидер отправится с официальным визитом в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что поездка Путина приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду российского президента в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.