Страна НАТО впервые сбила украинский беспилотник

Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, передает ERR.
«Мы задействовали необходимые меры, и истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил этот беспилотник», — сказал он.
Министр сказал, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны. Сейчас соответствующие службы ищут место падения обломков дрона. По словам Певкура, гражданский ущерб после падения дрона отсутствует.
Ранее стало известно, что власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Соответствующее оповещение получили жители республики.