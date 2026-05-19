13:13, 19 мая 2026Бывший СССР

Страна НАТО впервые сбила украинский беспилотник

Эстония впервые сбила украинский беспилотник над своей территорией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, передает ERR.

«Мы задействовали необходимые меры, и истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил этот беспилотник», — сказал он.

Министр сказал, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны. Сейчас соответствующие службы ищут место падения обломков дрона. По словам Певкура, гражданский ущерб после падения дрона отсутствует.

Ранее стало известно, что власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Соответствующее оповещение получили жители республики.

