Страна НАТО впервые сбила украинский беспилотник

Эстония впервые сбила украинский беспилотник над своей территорией

Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, передает ERR.

«Мы задействовали необходимые меры, и истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил этот беспилотник», — сказал он.

Министр сказал, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны. Сейчас соответствующие службы ищут место падения обломков дрона. По словам Певкура, гражданский ущерб после падения дрона отсутствует.

Ранее стало известно, что власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Соответствующее оповещение получили жители республики.