Женщина получила уведомление о собственной смерти

В Великобритании 78-летнюю женщину ошибочно объявили мертвой должницей

78-летнюю жительницу Великобритании Джиннет Бай ошибочно объявили мертвой. Об этом пишет Daily Mail.

Бай получила уведомление о собственной смерти от коллекторского агентства, нанятого Southern Water — компанией, занимающейся водоснабжением. В письме говорилось, что Бай задолжала коммунальной службе 61 фунт стерлингов (5,9 тысячи рублей), но, поскольку ее уже нет в живых, долг перекладывается на ее наследников.

Дети пожилой женщины были глубоко возмущены произошедшим. Они позвонили в Southern Water. Оказалось, что коммунальная компания перепутала женщину с ее покойным мужем. Тем не менее детей не устроил этот ответ. Бай заявляла о его смерти и исправно платила за воду.

«Сначала она подумала, что это мошенничество… Почти 80-летний человек, у нее мог случиться сердечный приступ от такого стресса, все действительно могло быть настолько плохо», — отметил ее сын.

Southern Water принесли женщине извинения, обнулили задолженность и в качестве компенсации вернули ей деньги за последний месяц пользования водой.

Ранее сообщалось, что управление социального обеспечения США в четвертый раз с 2017 года признало мертвой 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Пенсионерка призналась, что очень устала от постоянных ошибок, но надеется прожить еще лет десять и дождаться справедливости.

