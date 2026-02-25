Реклама

Из жизни
05:04, 25 февраля 2026Из жизни

Страховая компания четырежды объявила умершей живую женщину

В США живую пенсионерку в четвертый раз признали мертвой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: FOX 4 Dallas-Fort Worth / YouTube

Управление социального обеспечения США в четвертый раз с 2017 года признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Об этом сообщает Fox 4.

Очередная бюрократическая ошибка произошла в декабре 2025 года, и теперь Цвик и ее дочь Шерил вынуждены самостоятельно оплачивать счет в пять тысяч долларов (около 450 тысяч рублей) за проживание в доме престарелых, лекарства и страховку. Предыдущие проблемы со страховой компанией — в 2017, 2020 годах и апреле 2025-го — удавалось урегулировать относительно быстро, однако на этот раз процесс затянулся на несколько недель. Шерил лично водила мать в местное отделение соцслужбы, где женщина предъявила документы и ответила на вопросы сотрудников, подтверждая, что жива.

Однако, несмотря на это, семью направили в центр обработки данных в Чикаго, который первоначально объявил пенсионерку мертвой. После оттуда пришел запрос: «Как давно не стало вашей матери?» На это дочери вновь пришлось объяснять, что Цвик все еще жива.

Сама пенсионерка призналась, что очень устала от постоянных ошибок, но надеется прожить еще лет десять и дождаться справедливости.

Ранее сообщалось, что в Канаде объявленная мертвой женщина пришла доказать обратное в страховую компанию. Неожиданный статус ей присвоили из-за ошибки похоронного бюро.

