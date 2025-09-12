Из жизни
Объявленная мертвой женщина пришла доказать обратное

В Канаде страховая прислала живой женщине соболезнования по поводу ее смерти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: CTV News

В Канаде объявленная мертвой женщина пришла доказать обратное в страховую. Об этом сообщает CTV News.

Жительница Монреаля Орания Даскалопулос была ошибочно признана мертвой после того, как похоронное бюро перепутало ее данные с данными ее умершего отца. Даскалопулос обнаружила ошибку, когда получила письмо с соболезнованиями по поводу своей смерти и инструкциями по передаче права собственности на свой автомобиль.

Позвонив в SAAQ (Общество автострахования Квебека), она выяснила, что ее водительские права были аннулированы. Это создало эффект домино: информацию о смерти внесли в медицинскую карту, личные данные и файлы в Налоговой службе. Представитель SAAQ подтвердил: «Ошибка произошла из-за того, что похоронное бюро указало номер водительских прав женщины вместо номера ее отца в свидетельстве о смерти».

Даскалопулос рассматривает возможность судебного иска против похоронного бюро, которое, в свою очередь, винит в ошибке SAAQ. Женщина опасается, что эта ошибка может преследовать ее всю жизнь, создавая проблемы при пересечении границы или в случае реальной смерти. Вместо того чтобы горевать о потере отца, она вынуждена доказывать нескольким ведомствам, что все еще жива.

Ранее сообщалось, что в США женщина ожила за несколько минут до извлечения органов, едва не став жертвой трансплантологов. «Я помню только чувство страха в тот момент, когда понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла пошевелиться», — вспомнила она.

