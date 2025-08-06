Женщина вышла из комы за несколько минут до извлечения органов

В США женщина-донор органов ожила перед трансплантацией

В США женщина ожила за несколько минут до извлечения органов, едва не став жертвой транслантологов. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя Данелла Гальегос, бездомная, попала в больницу Альбукерке, штат Нью-Мексико, в 2022 году. Ее диагноз не уточняется, но она была без сознания. Врачи диагностировали необратимую кому и сообщили родственникам, что пациентка никогда не придет в себя. Семья, потеряв надежду, через организацию New Mexico Donor Services дала согласие на донорство органов.

За дни до операции родные Гальегос заметили у нее на глазах слезы, а ее сестра чувствовала движение пальцев, когда держала женщину за руку. Однако медики отмахивались от вопросов родственников, называя это рефлекторными физиологическими реакциями. Критический момент наступил, когда врачи заметили у донора признаки сознания на операционном столе, — Гальегос начала моргать по команде и двигать рукой в ответ на прикосновения сестры. Однако, как утверждают медицинские работники, представители донорской службы настаивали на трансплантации, предлагая ввести пациентке морфин для подавления рефлексов. Хирургическая бригада отказалась проводить операцию. Вскоре Гальегос вышла из комы, а через несколько недель полностью пришла в себя.

«Это было ужасно — они буквально торопили нас закончить с этим», — рассказала медсестра отделения интенсивной терапии Нева Уильямс. По ее словам, давление со стороны координаторов донорства стало обычной практикой в последние годы. «Я помню только чувство страха в тот момент, когда понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла пошевелиться», — поделилась Гальегос, которая сейчас полностью здорова.

Больница инициировала внутреннее расследование, а семья Гальегос готовит судебный иск. New Mexico Donor Services отрицает какие-либо нарушения, утверждая, что «окончательное решение всегда остается за лечащими врачами».

Ранее в этом году в США уже получил огласку подобный случай. Мужчина — донор сердца ожил после того, как врачи приступили к операции. Он подал признаки жизни во время катетеризации сердца.