Оказавшегося живым донора в последний момент спасли от извлечения органов

В США мужчина — донор сердца ожил после того, как врачи приступили к операции

В США живого мужчину сочли мертвым и отправили на операцию по извлечению донорских органов. Об этом пишет The Independent.

36-летнего Энтони Томаса Хувера из штата Кентукки привезли в больницу в октябре 2021 года после передозировки наркотиков. Родственники Хувера согласились на то, чтобы он стал донором, поэтому после неудачных реанимационных мероприятий его перевезли в другую палату для подготовки к операции. Согласно документам, первый раз Хувер подал признаки жизни во время катетеризации сердца, однако хирург просто ввел ему седативный препарат.

Когда Хувер оказался на операционном столе и врачи уже приступили к работе, мужчина внезапно ожил. По словам одного из свидетелей, из его глаз лились слезы и он беззвучно шептал «помогите». Член команды трансплантологов Наташа Миллер, которая была в операционной в тот день, заявила, что двое хирургов буквально в последний момент отказались оперировать. Координатор донорского кейса позвонил супервизору с новостями о нештатной ситуации, но тот якобы продолжал настаивать на извлечении органов. Согласно показаниям Миллер, он даже требовал найти других хирургов, которые согласятся работать. В конце концов операцию все же отменили, Хувера перевели в реанимацию и спасли.

Сейчас мужчина живет с сестрой, которая стала его опекуном. После передозировки и последующих событий он почти потерял способность самостоятельно передвигаться и говорить. Многие трансплантологи, работавшие в организации «Доноры органов Кентукки», уволились после случая с Хувером. А некоторым из тех, кто был тогда в операционной, понадобилась психологическая помощь. Представители организации отвергают обвинения в свой адрес. Идет судебное разбирательство.

Ранее в США мужчина истек кровью на операционном столе из-за ошибки хирурга. Врач вырезал ему печень вместо селезенки.