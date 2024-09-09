Врач случайно удалил пациенту здоровый орган вместо больного

В США хирург удалил пациенту печень вместо больной селезенки

В США мужчина истек кровью на операционном столе из-за ошибки хирурга. Об этом пишет New York Post.

70-летний Уильям Брайан из штата Алабама отдыхал во Флориде вместе с женой Беверли, когда внезапно стал испытывать приступы острой боли в животе. Встревоженные супруги отправились в Больницу Вознесения Святого Сердца Изумрудного берега. Там Брайана госпитализировали, чтобы поставить диагноз. Выяснилось, что у мужчины серьезные проблемы с селезенкой. Главный хирург Томас Шакновски и главный врач Кристофер Бакани убедили Брайана сделать экстренную операцию во избежание серьезных осложнений.

21 августа Брайану сделали анестезию для удаления селезенки методом лапароскопии. Однако во время операции Шакновски случайно удалил пациенту здоровую печень вместо больного органа. Сразу после этого у Брайана началось кровотечение, которое врачи не смогли остановить. Спасти мужчину не удалось.

После неудачной операции Шакновски пометил удаленную печень в отчете как селезенку. Правда стала известна уже после операции. Беверли Брайан утверждает, что впоследствии хирург объяснил ошибку тем, что из-за болезни селезенка пациента была в несколько раз больше нормального размера и мигрировала в другую часть живота. В человеческом теле печень расположена в верхней правой части брюшной полости, чуть ниже диафрагмы и над желудком. Селезенка, расположенная в верхней левой части живота рядом с желудком, значительно меньше и легче печени.

Адвокаты Брайан утверждают, что Шакновски уже совершал похожую ошибку — в 2023 году он якобы удалил часть поджелудочной железы пациента вместо выполнения резекции надпочечника. Брайан сказала, что намерена добиться «справедливости» для своего мужа, и надеется, что Шакновски больше не будет лечить людей. Женщина рассчитывает на возбуждение уголовного дела, но также подала гражданский иск о возмещении ущерба.

Ранее нейрохирург из Австрии разрешил 13-летней дочери прооперировать пациента, которого госпитализировали после серьезной черепно-мозговой травмы. Он позволил ей просверлить отверстие в черепе мужчины.