15:04, 19 мая 2026Наука и техника

Российские автоматы заметили в Лаосе

Российскую винтовку СВЧ и автоматы 9А-91 заметили у вооруженных сил Лаоса
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia

Снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) и автоматы 9А-91 российского производства заметили в арсенале Народных вооруженных сил Лаоса. На соответствующие фото обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На одном снимке виден строй бойцов с малогабаритными автоматами с глушителем. Также опубликовано фото военнослужащего, который позирует с новой СВЧ.

В декабре 2025 года российские 9А-91 демонстрировали бойцы сил специального назначения лаосских вооруженных сил в ходе военного парада.

Малогабаритный автомат под патрон 9х39 миллиметров разработали в 1992 году, а в 1994-м началось производство оружия. 9А-91 предназначен для бойцов спецподразделений правоохранительных органов. Также его можно использовать в качестве персонального оружия самообороны военнослужащих. Автомат без патронов весит 2,1 килограмма, а длина с разложенным прикладом составляет 594 миллиметра.

В марте стало известно, что СВЧ приняли на вооружение органов внутренних дел России. Она позволяет поражать различные цели на дальности до тысячи метров. Винтовка получила эргономичную рукоятку, регулируемый приклад и единую планку Пикатинни для установки прицелов.

