15:59, 19 мая 2026Экономика

Новый член НАТО вложит миллиарды долларов в оборону

CNBC: Швеция вложит четыре миллиарда долларов в оборону
Кирилл Луцюк

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Швеция решила потратить четыре миллиарда долларов на укрепление обороноспособности. Об этом сообщил канал CNBC.

Речь идет о заказе у Франции четырех военных кораблей, которые должны в три раза усилить возможности шведской противовоздушной обороны. Как отметил премьер-министр этой скандинавской страны Ульф Кристерссон, такие инвестиции станут крупнейшими вложениями в данный сектор с 1980-х годов.

Предполагается, что Швеция купит французские фрегаты у компании Naval Group, первая поставка которых ожидается в 2030 году. Глава шведского правительства заявил, что так Швеция вносит свой вклад в повышение безопасности Балтийского моря в будущем.

Данная новость привела к резкому росту акций оборонных компаний. Например, акции шведского производителя истребителей Saab и немецкой компании Rheinmetall выросли на 5,3 процента.

В начале марта этого года Центральный банк Швеции призвал всех взрослых граждан королевства хранить дома по тысяче крон (около 110 долларов), которые могут пригодиться им для покупки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости в случае войны или другой кризисной ситуации.

