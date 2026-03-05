Центробанк европейской страны призвал граждан запастись наличными на случай войны

Центробанк Швеции (Риксбанк) призвал всех взрослых граждан королевства хранить дома по тысяче крон (около 110 долларов), которые могут пригодиться им для покупки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости в случае войны или другой кризисной ситуации. Об этом пишет Bloomberg.
Предполагается, что указанной суммы шведам хватит на неделю. Также в ЦБ считают, что в случае глобальных проблем жителям этой европейской страны важно будет иметь банковские карты нескольких кредитных учреждений и использовать местный онлайн-сервис платежей Swish. «Доступ к различным способам оплаты повышает способность населения совершать платежи в случае временных сбоев, кризисов и, в худшем случае, войны», — подчеркнули в Риксбанке.
Как уточняют авторы публикации, правительство также разослало в каждый дом брошюру, из которой шведы среди прочего могут узнать, каким количеством питьевой воды им следует запастись и как получить доступ к новостям во время отключения электроэнергии.
В конце января из сообщений СМИ также стало известно, что в Швеции вновь начали обсуждать переход с подешевевшей кроны на евро, который ранее отвергли на референдуме жители страны. Отмечалось, что в Стокгольме опасаются «глобальных потрясений и потенциальных военных угроз», а также того, что в случае возможной эскалации в Балтийском регионе нацвалюта может резко обесцениться.