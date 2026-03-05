Реклама

19:13, 5 марта 2026

Центробанк европейской страны призвал граждан запастись наличными на случай войны

Дмитрий Воронин

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Центробанк Швеции (Риксбанк) призвал всех взрослых граждан королевства хранить дома по тысяче крон (около 110 долларов), которые могут пригодиться им для покупки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости в случае войны или другой кризисной ситуации. Об этом пишет Bloomberg.

Предполагается, что указанной суммы шведам хватит на неделю. Также в ЦБ считают, что в случае глобальных проблем жителям этой европейской страны важно будет иметь банковские карты нескольких кредитных учреждений и использовать местный онлайн-сервис платежей Swish. «Доступ к различным способам оплаты повышает способность населения совершать платежи в случае временных сбоев, кризисов и, в худшем случае, войны», — подчеркнули в Риксбанке.

Как уточняют авторы публикации, правительство также разослало в каждый дом брошюру, из которой шведы среди прочего могут узнать, каким количеством питьевой воды им следует запастись и как получить доступ к новостям во время отключения электроэнергии.

В конце января из сообщений СМИ также стало известно, что в Швеции вновь начали обсуждать переход с подешевевшей кроны на евро, который ранее отвергли на референдуме жители страны. Отмечалось, что в Стокгольме опасаются «глобальных потрясений и потенциальных военных угроз», а также того, что в случае возможной эскалации в Балтийском регионе нацвалюта может резко обесцениться.

