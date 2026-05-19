Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:59, 19 мая 2026Экономика

В МЧС вновь взялись за Надежду Бабкину

В МЧС продолжили борьбу за подвал в театре Надежды Бабкиной
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

МЧС продолжает бороться за подвал в театре Надежды Бабкиной. О новом витке противостояния пишет Telegram-канал Baza.

Предметом споров стал подвал в театре «Русская песня» на Садовой-Черногрязской улице, который используется как склад. В 2024 году ведомство после проверки определило помещение как бомбоубежище и потребовало от артистки восстановить его за собственные средства, вернув герметичность и необходимый набор инженерного оборудования.

Бабкина отказалась, заявив, что помещение было передано городом как обычный нежилой подвал без статуса защитного сооружения. Звезда подала иск против столичного управления МЧС, и суд встал на ее сторону. С ведомства взыскали 50 тысяч рублей в пользу театра.

Теперь МЧС пытается обжаловать решение. В апелляционной жалобе ведомство требует не только отменить штраф, но и признать первоначальное судебное решение недействительным.

Ранее у Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии. Кроме того, артистка, будучи прописанной в Брюсовом переулке в Москве, владеет квартирой в «сталинке» на Ленинградском проспекте и двухэтажным особняком в подмосковной деревне Дубцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

    Жару в помещениях назвали смертельно опасной для домашних животных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok