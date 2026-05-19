В МЧС вновь взялись за Надежду Бабкину

В МЧС продолжили борьбу за подвал в театре Надежды Бабкиной

МЧС продолжает бороться за подвал в театре Надежды Бабкиной. О новом витке противостояния пишет Telegram-канал Baza.

Предметом споров стал подвал в театре «Русская песня» на Садовой-Черногрязской улице, который используется как склад. В 2024 году ведомство после проверки определило помещение как бомбоубежище и потребовало от артистки восстановить его за собственные средства, вернув герметичность и необходимый набор инженерного оборудования.

Бабкина отказалась, заявив, что помещение было передано городом как обычный нежилой подвал без статуса защитного сооружения. Звезда подала иск против столичного управления МЧС, и суд встал на ее сторону. С ведомства взыскали 50 тысяч рублей в пользу театра.

Теперь МЧС пытается обжаловать решение. В апелляционной жалобе ведомство требует не только отменить штраф, но и признать первоначальное судебное решение недействительным.

Ранее у Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии. Кроме того, артистка, будучи прописанной в Брюсовом переулке в Москве, владеет квартирой в «сталинке» на Ленинградском проспекте и двухэтажным особняком в подмосковной деревне Дубцы.