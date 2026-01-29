У Надежды Бабкиной нашли две зарубежные квартиры

У певицы Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии и апартаменты с видом на Кремль

У российской певицы Надежды Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии и элитные апартаменты в Москве с видом на Кремль. О недвижимости народной артистки пишет Telegram-канал «Звездач».

Основное место прописки Бабкиной, по данным авторов публикации, находится в Брюсовом переулке в Москве. Речь идет о квартире площадью 125 квадратных метров с видом на Кремль в историческом доме Якова Брюса XVIII века. Такое жилье стоит как минимум 125 миллионов рублей.

Это не единственная недвижимость певицы в столице. Бабкиной также принадлежит «сталинка» на Ленинградском проспекте. Площадь квартиры — 115 «квадратов». Рыночная стоимость этого жилья достигает 46 миллионов рублей. Помимо этого, у народной артистки есть двухэтажный особняк в подмосковной деревне Дубцы. Дом площадью 310 «квадратов» стоит около 100 миллионов рублей.

Бабкина владеет и зарубежной недвижимостью. Так, певице принадлежат две квартиры в болгарской Равде. Их площадь достигает 79 и 96 квадратных метров, а стоят они в сумме около 10 миллионов рублей. Среди знаменитых соседей Бабкиной на курорте — телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Однако певица призналась, что практически не посещает болгарские квартиры — в основном ими пользуются внуки.

