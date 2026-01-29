Реклама

07:19, 29 января 2026Экономика

Долиной нарисовали перспективу лишиться еще одного объекта недвижимости

Адвокат Кузьмин: Долина может лишиться недвижимости из-за нового закона в Латвии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Новые законы, вступившие в силу в Латвии с января, рисуют для российской певицы Ларисы Долиной перспективу лишиться следующего объекта недвижимости, который находится в этой стране. Об этом рассказал адвокат Геннадий Кузьмин, передает издание «Абзац».

По новым нормам, в Латвии долги, которые накапливает владелец квартиры, закрепляются не за физлицом, а за самим объектом недвижимости. В связи с этим народная артистка РФ может столкнуться с юридическими и финансовыми рисками.

Как только установленный срок на погашение задолженности истечет, у управляющей компании появится право обратиться в упрощенном порядке в суд с требованием взыскать долг за счет реализации квартиры. После этого объект недвижимости выставляют на торги и могут изъять даже без участия владелицы.

«Если дело дойдет до аукциона, что вполне реально в течение ближайших 12–18 месяцев. Поскольку квартира будет выставлена на торги за долги, ее может купить любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения. Однако из-за токсичности актива и санкционного шлейфа такие объекты часто уходят с дисконтом», — проанализировал ситуацию специалист.

Кузьмин добавил, что после завершения сделки из полученной за квартиру суммы часть уйдет на оплату долгов по ЖКУ, еще одна — на оплату налогов и штрафных пеней, а остаток зачислится на специальный санкционный счет. В итоге Долина не сможет получить эти деньги, пока ее не исключат из Регламента Совета ЕС.

Ранее стало известно, что Ларисе Долиной грозят новые расходы из-за квартиры в Ксеньинском переулке. Сумма может достигнуть 8 миллионов рублей.

