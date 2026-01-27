Реклама

Экономика
19:35, 27 января 2026

Стало известно о новых возможных миллионных расходах Долиной из-за квартиры

Юрист Хаминский: Долину могут обязать заплатить 8 млн руб. из-за приставов
Виктория Клабукова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Ларисе Долиной грозят новые расходы из-за квартиры в Ксеньинском переулке. Даже расставшись со спорным жильем, ей придется выплатить несколько миллионов рублей, допустил в разговоре с «Аргументами и фактами» юрист Александр Хаминский.

Речь идет об исполнительском сборе за привлечение приставов. Его размер составляет семь процентов от стоимости квартиры — в ситуации артистки это 7,84 миллиона рублей. На добровольное выполнение условий, указанных в исполнительном листе, отводится пять календарных дней. Исполнительное производство по квартире в Хамовниках возбудили 12 января, а заветные ключи покупательница Полина Лурье получила 19-го числа. Таким образом, между возбуждением производства и передачей ключей прошла неделя.

Однако, взыщут ли со звезды исполнительский сбор, зависит от того, когда именно она получила постановление. В начале января, когда проходила передача ключей, Долина находилась за границей, напоминает Хаминский. Необходимо принимать во внимание и то, как именно направляли письмо: почтой или заказным письмом, добавил он. С учетом этого просрочки, по словам юриста, могло и не быть. К тому же адвокат Долиной могла известить судебных приставов о готовности передать ключи и попросить назначить дату. Если процедура состоялась в указанный приставами срок, то речи об исполнительском сборе идти не будет, объяснил Хаминский.

Ранее стало известно, что Лурье продолжит судебные разбирательства с Долиной. Она подаст заявление в Хамовнический суд, чтобы взыскать расходы на оплату госпошлин, услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры.

