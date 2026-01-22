Лурье решила продолжить судиться с Долиной

РИА Новости: Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов

Новая владелица квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

По словам защитницы, заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд уже готовится. Речь идет об оплате госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчете об оценке цены квартиры.

Ранее сообщалось, что предпринимательница Полина Лурье собралась выбросить часть мебели из бывшей квартиры Ларисы Долиной.

19 января стало известно, что судебные приставы начали принудительное выселение Долиной. Позже адвокат покупательницы квартиры певицы Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство артистки сняли с регистрационного учета.