Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 22 января 2026Силовые структуры

Лурье решила продолжить судиться с Долиной

РИА Новости: Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая владелица квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

По словам защитницы, заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд уже готовится. Речь идет об оплате госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчете об оценке цены квартиры.

Ранее сообщалось, что предпринимательница Полина Лурье собралась выбросить часть мебели из бывшей квартиры Ларисы Долиной.

19 января стало известно, что судебные приставы начали принудительное выселение Долиной. Позже адвокат покупательницы квартиры певицы Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство артистки сняли с регистрационного учета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    «Внуково» примет участие в торгах по продаже «Домодедово»

    Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok