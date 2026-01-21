Реклама

Экономика
17:57, 21 января 2026

Новая владелица квартиры Долиной собралась выбросить мебель артистки

Адвокат Свириденко: Лурье выбросит часть мебели из бывшей квартиры Долиной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Полина Лурье

Полина Лурье. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Предпринимательница Полина Лурье собралась выбросить часть мебели из бывшей квартиры Ларисы Долиной. О планах на бывшую недвижимость артистки рассказала адвокат новой владелицы Светлана Свириденко, ее слова передает Daily Storm.

По словам юриста, певица забрала из жилья все личные вещи, внутри осталась только мебель. «Сейчас Полина будет решать вопросы с ремонтом, и уже дизайнер ей будет советовать, что оставлять, а что выкидывать из мебели», — рассказала Свириденко.

Адвокат напомнила, что ее подопечная воспитывает двоих детей, поэтому будет учитывать при ремонте их потребности. Возможно, в квартире придется сделать перепланировку. По оценкам Свириденко, переделка жилья может занять от шести месяцев до года.

При этом обстановкой в апартаментах после выселения Долиной Лурье осталась довольна. «Полина при осмотре квартиры ее состояние оценила как хорошее. Все чисто. Никаких вредительств не было. Так что за это она Долиной благодарна», — заключила Свириденко.

Ранее стало известно, что Лурье сменила замки в бывшей квартире Долиной.

