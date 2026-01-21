Реклама

Экономика
15:17, 21 января 2026Экономика

Лурье сменила замки в бывшей квартире Долиной в Москве

Полина Лурье после переезда в бывшую квартиру Долиной сменила замки в дверях
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Покупательница скандальной квартиры в Ксеньинском переулке в Москве, принадлежавшей народной артистке РФ Ларисе Долиной, Полина Лурье после переезда сменила замки в дверях. Об этом сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко в разговоре с aif.ru.

Юрист предполагает, что в дальнейшем звезда не станет устраивать какие-либо препятствия Лурье в пользовании своей бывшей квартирой. «Конечно, нет. Подобных действий мы не ожидаем. Мы просто будем взыскивать судебные издержки», — добавила она.

По словам Свириденко, жильцы дома радушно приняли новую жительницу. «Соседи очень доброжелательно настроены к Полине. Дом такой камерный; и его управляющий, и жильцы дома тепло приняли ее. Все хорошо», — заключила адвокат. Накануне Долина заявила журналистам, что она также хорошо устроилась на новом месте жительства.

Ранее выяснилось, что соседи Долиной по квартире в Хамовниках были не в курсе, что та живет рядом с ними.

