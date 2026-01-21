Соседи Долиной оказались не в курсе ее проживания рядом с ними

URA.ru: Соседи Долиной оказались не в курсе ее проживания рядом с ними

Большинство жильцов дома в Хамовниках, где ранее проживала певица Лариса Долина, оказались не в курсе, что рядом с ними живет звезда. Об этом сообщает URA.ru.

За годы проживания Лариса Долина никак не проявляла себя в быту и не привлекала внимания окружающих, рассказали соседи.

«О том, что там живет Долина, мы и не знали. Я лично ее только по телевизору видела. В местной "Пятерочке" тоже ее не встречала, хотя мы все постоянно туда ходим», — рассказала жительница дома.

«Обычно же звезды любят выпячивать себя. А она за столько лет ни разу не засветилась», — добавила она.

Ранее Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства. Народная артистка ответила на вопрос журналистов о том, где и как она устроилась. «Устроилась хорошо», — прокомментировала Долина.

19 января адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что судебные приставы начали принудительное выселение певицы. Позже адвокат рассказала, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство Долиных сняли с регистрационного учета. Как уточняется, некоторые вещи звезда не успела вывезти до своего отъезда за границу.