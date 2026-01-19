Адвокат покупательницы квартиры Долиной раскрыла подробности о ее принудительном выселении

Адвокат Свириденко: Долину известили о начале принудительного выселения

Певицу Ларису Долину известили о начале принудительного выселения из квартиры в Хамовниках. Об этом рассказала адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко, передает Telegram-канал Shot.

По словам адвоката, сейчас певица находится на отдыхе в ОАЭ и возвращается только завтра.

По данным канала, принудительное выселение Долиной из квартиры осуществляется приставами в присутствии двух понятых и сотрудников полиции. Полина Лурье также не приехала.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительное выселение Долиной.