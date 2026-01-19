В Москве судебные приставы начали принудительное выселение Долиной из квартиры

Судебные приставы начали принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, кроме судебных приставов на адрес приехал адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье. Именно защитница примет ключи от бывшей квартиры певицы. Отмечается, что сама Долина так и не появилась.

Ранее сообщалось, что с певицы Ларисы Долиной могут взыскать компенсацию, если дверь в ее прежнюю квартиру придется вскрывать. Речь идет о взыскании с певицы ущерба за порчу имущества.

14 января стало известно, что Долина должна передать ключи от квартиры в Москве до 20 января.

