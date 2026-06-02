Миру спрогнозировали критическое снижение запасов нефти

HSBC: Затяжная блокировка Ормуза приведет к критическому снижению запасов нефти

Затяжная блокировка пролива Ормуз Ираном и США повлечет за собой критическое падение мировых запасов нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков финансового конгломерата HSBC.

Продолжительное перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии, предупредили эксперты, усилит дисбаланс глобального спроса и предложения сырья. При таком раскладе ведущие страны мира продолжат активно высвобождать собственные нефтяные резервы ради стабилизации мировых цен на сырье.

В результате мировая экономика может столкнуться с падением запасов сырья до критически низкого уровня, полагают аналитики. Это, в свою очередь, приведет к еще более стремительному, нелинейному росту нефтяных котировок и дефициту ключевого энергоресурса на глобальном рынке, констатировали финансисты.

Дополнительных проблем может доставить повышенный спрос на топливо в сезон летних отпусков, отмечал ранее главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл. Следствием этого станет усиление давления на и без того нарушенные поставки сырья с Ближнего Востока, предупредил он. При затягивании войны в Иране Диггл не исключил роста сырьевых котировок до 180 долларов за баррель до конца этого года.

