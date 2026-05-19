В России сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

Депутат Госдумы Чепа усомнился, что Эстония начала бороться с дронами ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Эстония начала бороться с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать Россию через страну НАТО. Сделанное депутатом заявление публикует «Газета.Ru».

По мнению парламентария, заявление Минобороны Эстонии о сбитии украинского беспилотника является лишь игрой, и на самом деле Таллин продолжит пропускать летящие в сторону России дроны ВСУ.

«Далеко не первый дрон пролетает над прибалтийскими республиками, и мы имеем право сбивать любые дроны над их территорией. Они должны это хорошо понимать, что по-любому мы это будем делать, если такие нарушения еще будут. В принципе, мы об этом заявляли», — высказал свою позицию Чепа.

Ранее Североатлантический альянс подтвердил, что истребители F16 Румынии сбили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Эстонии. Началось расследование инцидента.