Звезда сериала «Слово пацана» показала съемочный образ за сотни тысяч рублей

Актриса Елизавета Базыкина показала съемочный образ за 350 тысяч рублей

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей. На внешний вид артистки, которая пришла на программу «Кстати», обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

26-летняя звезда сериала «Слово пацана» показала съемочный образ, состоящий из вещей отечественного производителя. Так, знаменитость надела черный жакет на молнии за 135 тысяч рублей и джинсы за 16 тысяч рублей.

Помимо этого, Базыкина собрала волосы в высокий пучок и надела серьги Chanel за 200 тысяч рублей. Общая стоимость всех изделий составила 350 тысяч рублей.

В сентябре 2025 года актриса повторила культовый образ телеведущей Ксении Собчак. Для вечеринки Базыкина выбрала желтое мини-платье с цветочным принтом их архивного гардероба журналистки.