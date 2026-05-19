19:23, 19 мая 2026

Торжественное приветствие Путина в Китае попало на видео

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Китай торжественно поприветствовал президента России Владимира Путина по прибытии в Пекин. Видео церемонии публикует The Associated Press (AP) на своем YouTube-канале.

У трапа самолета российского лидера поприветствовали министр иностранных дел КНР Ван И, рота почетного караула и дети, размахивающие флагами обеих стран.

«Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!» — скандировали дети на китайском языке.

Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка совпадает с 25-й годовщиной российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее официальный представитель МИД страны Го Цзякунь отметил, что Китай рад приезду президента России в Пекин. Он сообщил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

