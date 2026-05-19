19:59, 19 мая 2026

Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sakae.j / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Материал опубликован на сайте портала.

Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, специалисты назвали большое количество установленных приложений. «Это самый распространенный грех — заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо, пользуетесь», — заметили авторы.

В заметке также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона — кеш приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы: они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кеш создают и неиспользуемые приложения: «они продолжать загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних шести месяцев или нет».

Журналисты BGR посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. «Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым», — подытожили авторы.

В конце мая журналисты издания BGR перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линеек iPhone 16 и iPhone 15.

