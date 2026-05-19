Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:58, 19 мая 2026Из жизни

В вольер осиротевшей обезьянки Панча ворвался турист в костюме эмодзи

Турист из США проник в вольер осиротевшей обезьянки Панча в костюме эмодзи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Японии полиция арестовала двух американских туристов после того, как один из них проник в вольер к знаменитой обезьянке Панчу — осиротевшему макаку, который прославился дружбой с плюшевой игрушкой. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 17 мая в зоопарке города Итикава, Япония. На распространившихся в интернете кадрах видно, как человек в костюме эмодзи в очках перелезает через ограждение вольера и бросает маленькую игрушку в сторону животных. Макаки в испуге разбежались, но никто из них не пострадал.

Сотрудники зоопарка оперативно вмешались и передали нарушителей полиции. Личности задержанных установлены: это 24-летний студент и его 27-летний приятель, называющий себя певцом. Им предъявлены обвинения в нарушении работы бизнеса, однако один из подозреваемых отказывается сотрудничать со следствием, а второй отрицает вину.

Зоопарк временно закрыл смотровые площадки и усилил меры безопасности, но продолжает работать в обычном режиме. Администрация подтвердила, что проверка здоровья животных прошла успешно, травм не обнаружено. Полиция продолжает расследование.

Обезьянка по кличке Панч стала известной после того, как в июле 2025 года мать бросила его сразу после рождения. Сотрудники зоопарка выкормили малыша вручную, и он долго не расставался с плюшевым орангутаном, которого посетители прозвали «мамой» Панча.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее сообщалось, что у Панча появилась возлюбленная по кличке Момо. В сети появилось видео, где они играют, прижимаются друг к другу и целуются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Москвичам назвали срок окончания аномальной жары

    Назван способ быстро оценить состояние здоровья с помощью подъема по лестнице

    Появились кадры первого полета двухместного истребителя Су-57

    Украина признала взятие Россией Красноармейска и Димитрова спустя полгода

    В вольер осиротевшей обезьянки Панча ворвался турист в костюме эмодзи

    В московском аэропорту пресекли контрабанду монет XIX века

    В России рассказали об успехах в боях с ВСУ около границы

    В российском регионе лошадь позвала человека на помощь жеребенку

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok