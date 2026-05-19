В вольер осиротевшей обезьянки Панча ворвался турист в костюме эмодзи

Турист из США проник в вольер осиротевшей обезьянки Панча в костюме эмодзи

В Японии полиция арестовала двух американских туристов после того, как один из них проник в вольер к знаменитой обезьянке Панчу — осиротевшему макаку, который прославился дружбой с плюшевой игрушкой. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 17 мая в зоопарке города Итикава, Япония. На распространившихся в интернете кадрах видно, как человек в костюме эмодзи в очках перелезает через ограждение вольера и бросает маленькую игрушку в сторону животных. Макаки в испуге разбежались, но никто из них не пострадал.

Сотрудники зоопарка оперативно вмешались и передали нарушителей полиции. Личности задержанных установлены: это 24-летний студент и его 27-летний приятель, называющий себя певцом. Им предъявлены обвинения в нарушении работы бизнеса, однако один из подозреваемых отказывается сотрудничать со следствием, а второй отрицает вину.

Зоопарк временно закрыл смотровые площадки и усилил меры безопасности, но продолжает работать в обычном режиме. Администрация подтвердила, что проверка здоровья животных прошла успешно, травм не обнаружено. Полиция продолжает расследование.

Обезьянка по кличке Панч стала известной после того, как в июле 2025 года мать бросила его сразу после рождения. Сотрудники зоопарка выкормили малыша вручную, и он долго не расставался с плюшевым орангутаном, которого посетители прозвали «мамой» Панча.

Ранее сообщалось, что у Панча появилась возлюбленная по кличке Момо. В сети появилось видео, где они играют, прижимаются друг к другу и целуются.