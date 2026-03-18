У осиротевшей обезьянки Панча появилась возлюбленная

Осиротевшая макака по кличке Панч из японского зоопарка нашла любовь

У осиротевшей обезьянки по кличке Панч из японского зоопарка Итикава появилась возлюбленная Момо. Об этом сообщает Daily Mail.

Шестимесячная макака, оставленная матерью после рождения и отвергнутая сородичами, обрела любовь. Пару сняли на видео. На кадрах видно, как Панч и его новая возлюбленная играют, прижимаются друг к другу и целуются, а рядом лежит плюшевая игрушка, которая выполняла для Панча роль матери.

Сотрудники зоопарка отмечают, что теперь Панч проводит все меньше времени с игрушкой и все больше — с сородичами. Директор зоопарка выразил надежду на то, что макака скоро окончательно повзрослеет и станет полноценным членом стаи.

Ранее зоопарк попросил посетителей не жалеть обезьянку, объясняя, что дисциплина в иерархическом обществе макак — это норма, а не буллинг.