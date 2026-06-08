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Забота о себе
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13:32, 8 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла подводные камни строгого веганства

Гастроэнтеролог Чистик: Строгое веганство может спровоцировать анемию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Само по себе растительное питание не противопоказано, но строгое веганство без продуманного рациона быстро бьет по организму, предупредила терапевт-гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Подводные камни подобной системы питания она раскрыла «Ленте.ру».

Главной проблемой строгого веганства врач назвала дефицит витамина В12, который содержится почти исключительно в продуктах животного происхождения. В растительной пище его в значимых количествах нет, а та форма, что встречается в спирулине и грибах, практически не усваивается. По словам доктора, дефицит этого витамина проявляется анемией, утомляемостью, онемением рук и ног, ухудшением памяти, депрессивными состояниями.

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Также веганство может спровоцировать сильный дефицит железа. «Железо в растительной пище присутствует в виде негемового соединения. Этот тип усваивается в два-три раза хуже, чем железо из мяса. У строгих веганов реальная потребность повышена примерно в 1,8 раза. Дефицит железа проявляется бледностью, ломкостью ногтей, выпадением волос, одышкой, постоянной усталостью. Особенно уязвимы женщины репродуктивного возраста с обильными менструациями и беременные», — предупредила Чистик.

Доктор добавила, что питание исключительно растительной пищей приводит к недостаточности кальция и витамина D, что уменьшает плотность костной ткани. Из-за этого повышается риск переломов и остеопороза. Кроме того, отсутствие рыбы и морепродуктов в рационе грозит дефицитом омега-3 и йода.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов, проанализировав типичный рацион россиян, назвал главные ошибки в питании. По его словам, жители страны чрезмерно увлекаются хлебом, сладостями и различными напитками, а вот овощей и фруктов в их рационе мало.

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