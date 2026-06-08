В Кремле отреагировали на выборы в Армении

Песков воздержался от комментариев по поводу выборов в Армении

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу парламентских выборов в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля отказался от высказываний, пока нет окончательных результатов выборов.

«Пока же тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», — добавил Песков.

Утром 8 июня стало известно, что голоса на всех избирательных участках в Армении подсчитаны. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу.

