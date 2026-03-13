Реклама

17:34, 13 марта 2026Из жизни

В зоопарке попросили перестать переживать за осиротевшую обезьянку Панча

Сотрудники японского зоопарка попросили людей не переживать за обезьянку Панча
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Angela Ponce / Reuters

Сотрудники японского зоопарка Итикава объяснили неприязнь сородичей по отношению к осиротевшей обезьянке по кличке Панч. Об этом сообщает Daily Star.

Панч, маленький японский макак, стал интернет-звездой после того, как его засняли обнимающим потрепанную мягкую игрушку-обезьянку. Это случилось после конфликта со взрослым макаком, который его оттолкнул. Тысячи зрителей по всему миру были обеспокоены, что другие обезьяны гоняют и задирают Панча, от которого после рождения отказалась мать.

Однако в зоопарке попросили людей перестать переживать за Панча, пояснив, что в строгом иерархическом обществе макак такое воспитание — норма, а не агрессия. По словам сотрудников, Панч учится правилам поведения в стае, и сейчас его поддерживает все больше сородичей, а время, проведенное без игрушки, увеличивается.

Дирекция подчеркнула, что отделять Панча от группы нельзя — это лишит его шанса на нормальную жизнь. Хотя 8 марта нескольких задир пришлось временно отселить из-за чрезмерного внимания к маленькому макаку, в целом его состояние считают нормальным. Сотрудники хотят, чтобы Панч в конце концов смог обходиться без мягкой игрушки и ночевал с остальными обезьянами.

Ранее сообщалось, что в будущем смотрители отберут плюшевую игрушку у детеныша японской макаки по кличке Панч, которая заменила ему мать. Недавно ему исполнилось шесть месяцев, а с этого возраста детеныши японских макак начинают отходить от матери.

