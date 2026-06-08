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15:10, 8 июня 2026Экономика

В Дагестане устранили последствия паводков

В Дагестане восстановили дороги, газо- и водопроводы после паводков
Виктория Клабукова
СюжетПМЭФ

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Дагестане устранили основные последствия паводковых наводнений, обрушившихся на республику в апреле. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил врио главы региона Федор Щукин, его слова приводит РИА Новости.

Невиданные в Дагестане за всю историю метеонаблюдений паводки нанесли значительный ущерб инфраструктуре. Ремонтные работы, по словам чиновника, шли довольно напряженно, и спустя два месяца в регионе удалось восстановить дороги и коммуникации — водо- и газопроводы. «В целом жизнеспособность их восстановлена», — прокомментировал Щукин.

Основной задачей, по словам врио главы республики, остается реконструкция и строительство домов, инфраструктуры и образовательных учреждений в районах, пострадавших от разгула стихии. «Все необходимые средства, которые запрошены республикой по результатам обследования федеральным центром, направлены, приняты соответствующие решения», — заверил Щукин. Он добавил, что все поступающие от правительства средства идут на компенсации и финансирование строительства жилых домов.

Ранее в кабмине заявили о предоставлении финансовой помощи в размере 1,8 миллиарда рублей регионам, пострадавшим от весеннего половодья. Выплаты направлены Омской, Оренбургской областям и Забайкальскому краю для ремонта региональных, межмуниципальных трасс и дорог местного значения.

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