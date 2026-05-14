В России власти задумались о восстановлении дорог после паводков

Мишустин: Кабмин выделит 1,8 млрд руб. на восстановление дорог после паводков

Российские власти оценили необходимые расходы для восстановления дорожного полотна после паводков. Об итогах заседания правительства сообщается на сайте кабмина.

На ремонт автомобильных дорог, пострадавших в результате весеннего половодья, будет выделено порядка 1,8 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о региональных, межмуниципальных трассах и дорогах местного значения. Бюджетные средства, в частности, будут направлены Омской, Оренбургской областям и Забайкальскому краю. Председатель правительства также напомнил о средствах, выделенных ранее на восстановление и ремонт жилья в пострадавших от паводков регионах.

Ранее в Дагестане приняли закон о налоговых льготах для пострадавших от наводнений. От транспортного налога будут освобождены пострадавшие от ЧС организации и граждане, кто потерял имущество первой необходимости или лишился автомобиля из-за паводков.