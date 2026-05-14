В России власти задумались о восстановлении дорог после паводков

Российские власти оценили необходимые расходы для восстановления дорожного полотна после паводков. Об итогах заседания правительства сообщается на сайте кабмина.
На ремонт автомобильных дорог, пострадавших в результате весеннего половодья, будет выделено порядка 1,8 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о региональных, межмуниципальных трассах и дорогах местного значения. Бюджетные средства, в частности, будут направлены Омской, Оренбургской областям и Забайкальскому краю. Председатель правительства также напомнил о средствах, выделенных ранее на восстановление и ремонт жилья в пострадавших от паводков регионах.
Ранее в Дагестане приняли закон о налоговых льготах для пострадавших от наводнений. От транспортного налога будут освобождены пострадавшие от ЧС организации и граждане, кто потерял имущество первой необходимости или лишился автомобиля из-за паводков.