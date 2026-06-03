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19:04, 3 июня 2026Экономика

Три российских населенных пункта эвакуировали

Три населенных пункта в Краснодарском крае эвакуировали из-за перелива реки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Три населенных пункта в Краснодарском крае эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Под эвакуацию попал хутор Западный, в районе которого находится дамба, а также село Гвардейское, хутор Урма в СНТ «Йодник». В общей сложности в населенных пунктах проживает около 180 человек.

«В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации», — говорится в сообщении. Уточняется, что маломобильных жителей вывезли накануне, а в городе Крымске и селе Экономическое были подготовлены пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Китае сельский староста побывал в грязи, чтобы спасти жителей во время оползня. Чиновника смыло потоком воды во время обхода домов и оповещения людей об опасности.

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