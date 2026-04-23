В Дагестане пострадавшим от паводков предоставят льготы

В Дагестане приняли закон о льготах для пострадавших от паводков

Народное собрание Дагестана приняло законопроект о льготах для пострадавших от наводнений. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента республики.

Новый закон предполагает освобождение от уплаты транспортного налога для пострадавших в результате паводков организаций. Список компаний утверждается правительством региона.

Льгота также будет предоставлена гражданам, утратившим имущество первой необходимости. Она ограничится налоговым периодом 2025 года, а ее действие распространится на автомобили с мощностью двигателя, превышающей 250 лошадиных сил. Кроме того, проект подразумевает полное освобождение от транспортного налога для граждан в отношении транспортных средств, уничтоженных во время ЧС. Льгота будет действовать на налоговый период 2025 и 2026 годов.

Проливные дожди в Дагестане привели к масштабному наводнению. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за сто лет. Ранее МЧС России сообщило, что паводковая ситуация в Дагестане и Чечне стабилизируется. Однако подтопленными остаются 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог.