Уборщик наткнулся на загадочный человеческий череп в доме клиента

В США уборщик из Южной Каролины нашел человеческий череп и кости в подвале клиента

В США уборщик из штата Южная Каролина наткнулся на загадочный человеческий череп. Об этом сообщает Need To Know.

Останки обнаружил 36-летний Филипп Шипп на второй день работы в доме клиента в городе Рок-Хилл. Мужчина спустился в подвал, чтобы убрать скопившийся там строительный мусор, и нашел череп. «Сначала я подумал, что это фальшивка. Мы часто находим подобные вещи в подвалах», — рассказал Шипп.

Шипп понял, что череп настоящий, когда поднял его. Он уточнил, что нашел череп под сваленными в подвале дверями. Уборщик сказал, что останки не были закопаны, и у него сложилось впечатление, что кто-то оставил их там и наскоро завалил дверями. Шипп сразу же вызвал полицию, которая обследовала подвал и нашла там другие кости.

Представители властей отказались комментировать находку. В данный момент специалисты пытаются установить, кому принадлежали останки.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона полиция идентифицировала останки молодой девушки, найденные 37 лет назад. Выяснилось, что они принадлежат 17-летней Соне Элис Лэнган, пропавшей в 1982 году.