Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:33, 14 июня 2026Из жизни

Уборщик наткнулся на загадочный человеческий череп в доме клиента

В США уборщик из Южной Каролины нашел человеческий череп и кости в подвале клиента
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Aleksey Maleechev / Shutterstock / Fotodom

В США уборщик из штата Южная Каролина наткнулся на загадочный человеческий череп. Об этом сообщает Need To Know.

Останки обнаружил 36-летний Филипп Шипп на второй день работы в доме клиента в городе Рок-Хилл. Мужчина спустился в подвал, чтобы убрать скопившийся там строительный мусор, и нашел череп. «Сначала я подумал, что это фальшивка. Мы часто находим подобные вещи в подвалах», — рассказал Шипп.

Шипп понял, что череп настоящий, когда поднял его. Он уточнил, что нашел череп под сваленными в подвале дверями. Уборщик сказал, что останки не были закопаны, и у него сложилось впечатление, что кто-то оставил их там и наскоро завалил дверями. Шипп сразу же вызвал полицию, которая обследовала подвал и нашла там другие кости.

Материалы по теме:
Улика из океана Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
Улика из океанаАкула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
5 марта 2020
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

Представители властей отказались комментировать находку. В данный момент специалисты пытаются установить, кому принадлежали останки.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона полиция идентифицировала останки молодой девушки, найденные 37 лет назад. Выяснилось, что они принадлежат 17-летней Соне Элис Лэнган, пропавшей в 1982 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Великобритания перехватила танкер в Ла-Манше, назвав его частью «теневого флота» России. Как отреагировали в Москве?

    Футболист Сафонов сыграл свадьбу

    Зеленский позвонил Трампу в день рождения

    Фон дер Ляйен сделала заявление о приеме Украины в ЕС

    Раскрыты итоги парламентских выборов в Армении

    Уборщик наткнулся на загадочный человеческий череп в доме клиента

    Трамп обратился к Израилю после атаки на Бейрут

    Омбудсмен рассказала о недобросовестных рекрутерах россиян на СВО

    ФИФА попросила сборную Сенегала поменять форму перед чемпионатом мира

    Врач назвала проверенный способ выйти из зоны риска диабета за три месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok