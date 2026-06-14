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18:14, 14 июня 2026Россия

Омбудсмен рассказала о недобросовестных рекрутерах россиян на СВО

Омбудсмен Мерзлякова: В Свердловской области появились недобросовестные рекрутеры на СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Свердловской области появились недобросовестные рекрутеры, которые ищут добровольцев для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в интервью газете «Коммерсантъ».

«У нас в регионе появились недобросовестные рекрутеры. Один из них привез на пункт отбора жителя Режа с заболеванием, которое было подтверждено очень известным врачом-психиатром города, и молодого человека прямым рейсом отправили на фронт», — рассказала омбудсмен.

По словам Мерзляковой, мать подписавшего контракт забила тревогу, и тогда история дошла до местной общественности. После этого омбудсмен обратилась к начальнику полиции Центрального военного округа России — молодого человека задержали и увезли на военно-врачебную комиссию. После осмотра его вернули домой.

Мерзлякова добавила, что подобных случаев становится все больше. Она считает, что остановить недобросовестных рекрутеров поможет угроза уголовного преследования.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ходе СВО. Он заявил, что Вооруженные силы страны удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации.

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