Азербайджан выразил протест России после удара по объекту SOCAR на Украине

МИД Азербайджана выразил протест России из-за удара по объекту SOCAR

Азербайджан выразил протест послу России Михаилу Евдокимову во время вызова его в министерство иностранных дел (МИД) страны из-за удара по объекту государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Сообщение от этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В ходе встречи азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с атакой беспилотного летательного аппарата на автозаправочную станцию SOCAR, расположенную в Николаевской области Украины, произошедшей вечером 5 июля», — заявили в МИД республики.

В дипведомстве отметили, что удар является не первым подобным случаем, что, по словам представителей Баку, «свидетельствует об их целенаправленном характере». Кроме того, российскому послу сообщили о «нескольких воздушных ударах», после которых повреждения получили здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства республики в Харькове.

В ноябре 2025 года в Киеве SOCAR начала устанавливать защиту на азербайджанские памятники в столице. Сообщалось, что первым начали укреплять памятник третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву перед посольством республики.