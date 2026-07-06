Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 6 июля 2026Бывший СССР

Азербайджан выразил протест России после удара по объекту SOCAR на Украине

МИД Азербайджана выразил протест России из-за удара по объекту SOCAR
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Азербайджан выразил протест послу России Михаилу Евдокимову во время вызова его в министерство иностранных дел (МИД) страны из-за удара по объекту государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Сообщение от этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В ходе встречи азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с атакой беспилотного летательного аппарата на автозаправочную станцию SOCAR, расположенную в Николаевской области Украины, произошедшей вечером 5 июля», — заявили в МИД республики.

В дипведомстве отметили, что удар является не первым подобным случаем, что, по словам представителей Баку, «свидетельствует об их целенаправленном характере». Кроме того, российскому послу сообщили о «нескольких воздушных ударах», после которых повреждения получили здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства республики в Харькове.

В ноябре 2025 года в Киеве SOCAR начала устанавливать защиту на азербайджанские памятники в столице. Сообщалось, что первым начали укреплять памятник третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву перед посольством республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые устроили налет на Омск — в 2500 километрах от украинской границы. Там находится один из крупнейших НПЗ России

    Россиян предупредили о рисках купания в открытом бассейне

    В России раскрыли причину отказа Украины забирать тела из Константиновки

    МИД Китая жестко ответил на обвинения Запада по России

    Российский студент разработал приложение для определения птиц по голосу

    Женщина спасла внука и собаку от леопарда

    Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

    Переправленного с Украины в Россию диверсанта разоблачили и посадили на 18 лет

    Российский рынок акций просел на фоне удешевления нефти

    Обвиняемый в расправе над спортсменом Миша Соль уехал на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok