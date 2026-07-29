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Силовые структуры
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12:49, 29 июля 2026Силовые структуры

В российском регионе неизвестные расстреляли мужчину в собственном доме

В Ингушетии неизвестный расстрелял 52-летнего мужчину в Сунже
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК по Республике Ингушетия

В республике Ингушетия начали розыск неизвестного, учинившего расправу над жителем Сунжи. Об этом сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый находился в домовладении, где трижды выстрелил из огнестрельного оружия в 52-летнего хозяина. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. После учиненной расправы неизвестный злоумышленник скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы ведут розыск. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее в подмосковной Электростали 35-летний местный житель расстрелял из пневматического ружья 14-летнего подростка, который убирал территорию двора.

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