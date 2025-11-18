Бывший СССР
В Киеве начали защищать азербайджанские памятники

В Киеве азербайджанская компания SOCAR начала устанавливать защиту на памятники
Памятник Гейдару Алиеву в Киеве

Памятник Гейдару Алиеву в Киеве . Фото: lindasky76 / Shutterstock / Fotodom

В Киеве государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR начала устанавливать защиту на азербайджанские памятники в городе и в Киевской области. Об этом сообщает Minval Politika в Telegram-канале.

«Первым начали укреплять памятник Гейдару Алиеву перед посольством. В ближайшие дни защитой обеспечат и другие объекты», — сообщает издание.

Уточняется, что работы по возведению защитных сооружений производит представительство SOCAR на Украине.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева первым президентом, который помог кавказской стране после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

