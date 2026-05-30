07:02, 30 мая 2026

ВСУ испугались применять БПЛА «Лютый»

ВСУ боятся применять БПЛА «Лютый», поскольку их сразу сбивают FPV-перехватчики «Елка» РФ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

По словам командира отделения подразделения противодействия беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным «Кот», Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали значительно реже использовать низколетящие беспилотники типа «Лютый», поскольку они сразу сбиваются FPV-перехватчиками «Елка». Об этом пишет ТАСС.

Военнослужащий рассказал, что ударные беспилотники типа «Лютый» представляют собой крупные цели и способны нести от 30 до 60 килограммов взрывчатки. По его словам, дроны «Чайка» и «Бобер» имеют меньшие размеры, а дальность полета достигает примерно 1000 километров, тогда как у «Лютого» этот показатель может доходить до 1500 километров.

Он отметил, что в последнее время чаще используются «Бобер» и «Чайка», тогда как «Лютые» применяются значительно реже, поскольку летят на небольшой высоте — до 600 метров, что делает их более уязвимыми для поражения. В то же время «Бобер» и «Чайка» способны подниматься на высоту до 1100 метров.

Также опасность представляют так называемые дроны-«ждуны», которые могут скрываться в придорожной растительности и активироваться при появлении техники или автомобилей, нанося прямой удар.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) могут сбивать все виды дронов, которые находятся на вооружении у ВСУ.

