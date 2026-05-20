Стало известно о находящихся на вооружении ВСУ дронах

Военный Дандыкин: Российские средства ПВО могут сбивать все виды дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) могут сбивать все виды дронов, которые находятся на вооружении у ВСУ, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Все виды, которые сейчас у них есть на вооружении, сбиваются, причем самые последние и современные, это очевидно. Дронов на самом деле много. Они разные по классификации. FVP-дроны, «Баба-яга», тяжелые дроны, которые таскают мины, и прочие сбиваются нашими средствами поражения», — сказал Дандыкин.

По его словам, ВСУ используют дроны «Лютый», аналог турецких беспилотников Bayraktar, а также немецкие дроны. При этом главная проблема заключается в том, что сопровождаются они, как правило, космической связью с помощью системы Starlink.

«Дело в том, что, как правило, это все импортные детали, а названия украинские. Сейчас в основном производство дронов вынесено за пределы Украины в страны НАТО, в частности, это Прибалтика, Чехия и, соответственно, другие страны. Они позиционируют себя как украинские или совместные предприятия, потому что все предприятия, которые здесь есть, наши [Вооруженные силы] стараются выносить, уничтожать», — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что у Украины сейчас нет недостатка в дронах, их количество исчисляется десятками и сотнями тысяч.

«Комплексно здесь противовоздушная оборона работает. Есть мобильные огневые группы, есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Если уж совсем продвинутые, значит, работает "Панцирь", тот же "Тор"», — добавил Дандыкин.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах России стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как рассказали в ведомстве, учения пройдут с 19 по 21 мая.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что целью любых учений является совершенствование боевой подготовки вооруженных сил. Он отметил, что одной из составляющих мероприятий является демонстрация врагам России силы оружия.