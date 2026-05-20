18:45, 20 мая 2026

Российские врачи спасли год прожившего с разорванным сердцем мужчину

Антонина Черташ
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске кардиохирурги центра Мешалкина спасли 65-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который прожил около года с разорванным сердцем, даже не подозревая об этом. Историю публикует пресс-служба НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина на странице во «ВКонтакте».

Около 14 лет назад пациенту провели сложную операцию на сердце в связи с аневризмой левого желудочка. Грудная клетка после вмешательства срослась не до конца, но на самочувствии мужчины это не отражалось. Однако примерно год назад, как полагают врачи, деформация возникла вновь и разорвалась. Пенсионер не только выжил, но даже не узнал о случившемся благодаря послеоперационным спайкам и крупному тромбу, которые удержали кровь внутри. В грудной клетке незаметно сформировался огромный мешок, содержавший полтора литра крови. Со временем его стенки покрылись кальциевыми отложениями и стали твердыми как камень.

Пациент заметил неладное, когда часть ложной аневризмы просочилась наружу через дефект в грудной стенке и удерживалась только кожей — любое незначительное повреждение могло спровоцировать смертельное кровотечение. Врачи из Сургута запросили телемедицинскую консультацию с новосибирским центром Мешалкина, после чего пациента доставили в Новосибирск. Пятичасовая операция прошла с высоким риском: хирурги на фоне искусственного кровообращения закрыли разрыв синтетической заплатой, а огромную полость ложной аневризмы заместили собственными тканями сальника пациента. Мужчина справился с послеоперационными осложнениями и уже через месяц отправился домой.

Ранее в Пятигорске травматологи вшили кисть пациента в брюшную полость, чтобы спасти руку после серьезной травмы. В брюшной полости создаются идеальные условия для роста новых тканей и сосудов. Пациенту придется прожить так несколько недель.

