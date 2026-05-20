19:48, 20 мая 2026Россия

Назван способ обезопасить столицу российского региона от ударов ВСУ

Дандыкин: Расширение зоны контроля позволит предотвратить удары по Белгороду
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Расширение зоны контроля российских войск позволит предотвратить удары по Белгороду. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, чьи слова приводит aif.ru.

«Продвигаемся все дальше. (...) Чем дальше мы отбросим противника, тем лучше... Нанесение постоянных и регулярных ударов по объектам военно-промышленного комплекса, и по самому Харькову и его окрестностям, также способствует увеличению безопасности Белгорода», — пояснил он.

По его мнению, взятия под контроль Луганской Народной Республики недостаточно, нужно продвигаться в Харьковской области и подводить войска к границам Днепропетровской. Таким образом получится создать глубокую санитарную зону, считает эксперт.

О ракетном ударе по Белгороду стало известно утром 20 мая. По данным мэра города Валентина Демидова, при атаке оказались повреждены три квартиры и пять автомобилей. Пострадавших, по его словам, нет.

